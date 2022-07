Hasselt z(w)ingt op Vlaamse feestdag

Hoewel de grote volkstoeloop van weleer uitbleef, is de feestdag van de Vlaamse Gemeenschap in Hasselt stevig gevierd. In de namiddag reeds opende de Belleman de feestelijkheden en luidde met zijn bel de komst van de eerste act aan: Loco Disco Kids. Geen Vlaams Feest zonder de L&M-Band en zo ook dit jaar. Louis en Maurice trotseerden de stekende zon en droegen weeral meesterlijk hun steentje bij. Met hun ‘Trots op Limburg’ kregen ze moeiteloos de Hasselaren op hun hand.

Lisa Del Bo oogstte veel bijval met ‘Que sera, sera’ en haar eigen Songfestivalbijdrage ‘Liefde is een kaartspel’. Luc Steeno slaagde er in om een 5-tal tieners uit het publiek te plukken en hen enkelen dansmoves te laten doen. De hoofdbrok was weggelegd voor de Romeo’s. Op voorhand drumden de fans naar het podium om toch maar zo dicht mogelijk bij het drietal te geraken. Zij mochten het feest afsluiten onder een joelend applaus.