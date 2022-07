Bij Ineos zijn ze er zeker van: “Als de Tour acht weken duurde, zou Van Baarle winnen”

Dylan van Baarle was dinsdag in Megève erg dicht bij ritwinst in de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk. De Nederlander van Ineos-Grenadiers eindigde uiteindelijk als vijfde. Bij zijn ploeg is er alleen maar lof te horen voor de Parijs-Roubaix-triomfator.

“Dit jaar komt alles samen voor hem”, vertelt Geraint Thomas, ex-Tourwinnaar in 2018 en ploeggenoot van Van Baarle bij de Britse formatie. “Om te beginnen zijn tweede plek in de Ronde van Vlaanderen, om daarna Parijs-Roubaix te winnen. Dat was erg mooi om te zien. Iedereen bij de ploeg gunde hem ook dat voorjaar.”

Enige domper voor Ineos is wel dat Van Baarle binnenkort naar Jumbo-Visma trekt. “Of ik hem ga missen? Lastige vraag. Ik ben gewoon blij dat hij nu nog bij ons is. Bovendien hebben we ook dezelfde manier van humor, dus dat is ook fijn”, klonk het nog bij Thomas.

Complete renner

Niet alleen een oud-Tourwinnaar had lovende woorden over voor Van Baarle, ook het tijdritkanon binnen de gelederen Filippo Ganna kent de waarde van de Nederlander maar al te goed. “Nog meer complete renners vinden zoals hij zal erg moeilijk worden”, vertelt de Italiaan, die het jammer vindt dat Van Baarle Ineos verlaat, maar “als hij gelukkig is, ben ik dat ook. Momenteel rijdt hij nog in de Tour voor ons, dus hopelijk kunnen we samen nog mooie dingen laten zien.”

Ook ruwe diamant Tom Pidcock is de mening van Ganna toegedaan. “Het is inderdaad spijtig dat hij ons verlaat. Hij is zo allround”, vertelt de 22-jarige Brit. “Maar dat is niet onlogisch, want hij traint ook ontzettend veel en hard. Dan verdien je het gewoon om grote koersen te winnen, zoals hij deed in Parijs-Roubaix. Ik zal hem missen bij het ontbijt, daar zijn we altijd als eersten”, lacht Pidcock.

Fenomeen

En daar houdt de lofzang niet bij op. Sportief directeur Rod Ellingworth doet er nog een schepje bovenop en stelt dat “als de Tour acht weken zou duren, Dylan dan zou winnen”. Waarmee ze bij Ineos verwijzen naar zijn harde werk. “Hij blijft altijd maar doorgaan. Tijdens een rustdag zal hij geen genoegen nemen met één uurtje trainen. Echt een fenomeen. Dylan valt niet anders te omschrijven dan betrouwbaar, constant en solide. Hij zal paraat staan als hij voor zijn ploegmakkers moet werken”, aldus Ellingworth.