Ombudsman waarschuwt voor valse gerechtsdeurwaarders

De ombudsman voor gerechtsdeurwaarders heeft vorig jaar minder verzoeken ontvangen dan in 2020. In 2021 ontving hij 381 dossiers, tegenover 465 in 2020, blijkt woensdag uit zijn jaarverslag. Hij waarschuwt voor valse berichten van mensen die zich voordoen als gerechtsdeurwaarder.

“De schuldenproblematiek, verscherpt door corona, is meer dan ooit actueel, de zenuwen zijn gespannen, en de communicatie loopt soms mis. Ik word aangesproken voor conflicten, maar ook vaak omwille van onbegrip over het gerechtsdeurwaarderstarief en over het verloop van een beslagprocedure”, verklaart ombudsman Arnout de Vidts.

In 2021 zijn hem twee fenomenen opgevallen waarover hij veel werd aangesproken: valse berichten en naamlening. De valse berichten zijn afkomstig van personen die zich voordoen als een gerechtsdeurwaarder. Bij naamlening of minnelijke vertegenwoordiging doet een incassobureau in het kader van een minnelijke invordering een beroep op een gerechtsdeurwaarder.

Geen tuchtbevoegdheid

De ombudsman heeft geen tuchtbevoegdheid en kan een gerechtsdeurwaarder dus niet sanctioneren. Een praktische oplossing bereiken is zijn prioritaire opdracht. In zijn derde werkjaar kon de ombudsman in achttien procent van de dossiers een regeling treffen. De andere dossiers werden zonder regeling afgesloten, maar hierin kon de ombudsman wel optreden als contactpersoon en de consument wegwijs maken. “Meer dan de helft van deze dossiers werd ongegrond verklaard, omdat uiteindelijk bleek dat er geen fouten waren gemaakt”, staat nog in het jaarverslag.

De ombudsman formuleert tot slot enkele aanbevelingen. Voor de gerechtsdeurwaarders benadrukt hij het belang van heldere en duidelijke communicatie enerzijds, en facturering anderzijds. Consumenten raadt hij dan weer aan om tijdig actie te ondernemen en vooral geen briefwisseling te negeren of ongeopend te laten.

Aan de overheid vraagt hij de oprichting van een tuchtrechtbank, een duidelijk wettelijk kader, de modernisering van het gerechtsdeurwaarderstarief in de gerechtelijke fase en een efficiënt preventiebeleid.