Heideveldstraat in Paal viert Vlaamse feestdag met Alto Frejo

De bewoners van de Heideveldstraat waren maandagavond uitgenodigd in de tuin van Freddy en Ingrid voor een muzikale avond. Alto Frejo, het Böetings orkestje, had omwille van het mooie weer zin in een buitenoptreden en combineerde dat met de actie Vlaanderen Feest op 11 juli. Aan de bewoners werd gevraagd om stoelen en eigen drank mee te brengen en Alto Frejo zorgde voor de gepaste muziek. Vanaf 20 tot 22 uur werden Ierse en Amerikaanse songs gespeeld waarvan een 8- tal in het Böetings dialect omgezet zijn. Het werd een mooie avond waar de buren elkaar weer konden ontmoeten en even bijbabbelen.