Voormalig olympisch medaillewinnaar mist WK atletiek door voorlopige dopingschorsing

De Botswaan Nijel Amos, die als tweede eindigde op de 800 meter op de Olympische Spelen van Londen in 2012, is voorlopig geschorst nadat hij positief heeft getest op een verboden metaboliet. Dat heeft de Athletics Integrity Unit (AIU) bekendgemaakt, enkele dagen voor de start van het WK atletiek in het Amerikaanse Eugene (15-24 juli). Daar zou Amos zich normaal opnieuw aan de 800 meter wagen.