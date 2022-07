Chicago Sky met Meesseman en Allemand doet het in slotkwart

Chicago Sky won in de WNBA voor de 17de keer uit 23 matchen. Ditmaal na een schitterend slotkwart en versus Atlanta Dream: 90-75. Emma Meesseman en Julie Allemand blijven met 17 op 23 dan ook leider.

Chicago Sky had in het met 7.074 gevulde Wintrust Arena niet onder de markt. Atlanta Dream had na 25-23 constant de leiding beet. Na een 44-47 tussenstand halfweg ging het na drie kwarts naar een 60-65 bonus voor Atlanta. Chicago Sky pakte echter met een waanzinnig slotschuifje uit. Met een 30-10 tussenspurt ging het nog naar een 90-75 overwinning voor de Sky. Emma Meesseman tekende voor 10 punten, 8 rebounds en 3 assists en Julie Allemand voor 2 punten , 1 rebound en 3 assists.

Met 17 op 23 blijft Chicago Sky leider in de WNBA. Donderdag volgt een trip naar Los Angeles en speelt Chicago versus de Sparks.