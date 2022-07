Bart Swings is een gelukkig man met vijf medailles: “Zo presteren in skeeleren doet me heel veel”

Bart Swings heeft op de Wereldspelen in het Amerikaanse Birmingham nog maar eens vijf medailles toegevoegd aan zijn palmares in het skeeleren. Op 10.000 meter afvallingskoers op de piste, 10.000 meter afvalling op de baan, 15.000 meter afvalling op de weg en 10.000 meter puntenkoers op de weg haalde hij goud. In de 1.000 meter sprint haalde de 31-jarige Swings ook nog brons binnen. “Ik ben super tevreden, natuurlijk”, aldus Swings.

“Het zijn heel leuke spelen geweest. Vier keer goud, daarvoor had ik nooit durven gaan”, vertelt de serieel medaillewinnaar. “De eerste medaille was toch een opluchting, het moet toch nog altijd gebeuren. Ik kom hier natuurlijke met de nodige stress naartoe en twijfel als atleet ook of ik in goede vorm zit. Maar dan lukt de eerste wedstrijd, is de druk eraf en kan ik vrij rijden.”

Kiezen tussen deze medailles of die van het schaatsen op de Winterspelen is moeilijk, zegt de Leuvenaar: “Op zich is olympisch goud wel het hoogst haalbare in sport, dus dat is altijd heel speciaal. Maar het skeeleren, daarmee ben ik opgegroeid. Ik vind het daarom zo mooi om terug te kunnen komen naar het skeeleren. Als ik dan ook zo kan presteren, doet het mij heel veel.”

In totaal zit Swings aan twaalf medailles op de wereldspelen, in 2025 komen de wereldspelen in Chengdu eraan, met mogelijk Swings als een deelnemer. “Ik ga zeker nog een paar jaar verder, dan zal ik zien hoe ik ervoor sta. Op die drie jaar kan veel gebeuren dus ik ga niet op de feiten vooruitlopen. Eerst nu een weekje vakantie om op te laden voor de winter want het schaatsseizoen komt er ook aan en daar kijk ik ook naar uit.”