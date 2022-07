Zien we Roger Federer nog terug op de tennisbaan? “Als je niet meer competitief bent, is het beter om te stoppen”

Nu Novak Djokovic afgelopen zondag een nieuwe grandslamtitel aan zijn palmares heeft toegevoegd, vraagt iedereen zich af wat we van die andere tennislegende Roger Federer nog mogen verwachten. Zelf sprak de Zwitser nog eerst over een comeback, maar daar lijkt plots niets meer van te merken. “Ik heb het tennis niet nodig om gelukkig te zijn”, aldus de 40-jarige Federer.

Toen er op 3 juli ter ere van 100 jaar Centre Court op Wimbledon een samenkomst was van allerlei grootheden in het tennis, sprak Roger Federer zich nog uit over zijn comeback en hoe hij ernaar uitkeek opnieuw op de tennisbaan te staan. Die comeback zou er kunnen komen later dit jaar tijdens de Laver Cup, waar hij als één van de organisatoren aan de zijde van Rafael Nadal zou spelen. Maar of die match effectief zal doorgaan, daar zaait Federer nu twijfel over in een interview met het Nederlandse Algemeen Dagblad.

“Als je niet meer competitief bent, dan is het beter om te stoppen”, klonk het duidelijk bij de Zwitser. “Ik denk niet dat ik tennis nodig heb. Alles wat ik nodig heb om gelukkig te zijn, zijn de kleine dingen, de kleine prestaties van mijn zoon, de goede cijfers van mijn dochter, etc.”

“Tennis maakt wel degelijk deel uit van mijn leven, maar mijn identiteit draait niet alleen daarom. Ik wil succesvol zijn en blijven, al mijn energie in zaken steken en dat kan ook buiten de sport. Ik weet dat een sportcarrière niet eeuwig kan duren en dat is OK, ik accepteer dat”, ging Federer verder.

“Reizen voor tennis is vaak vermoeiend, ook omdat je alles voor de kinderen moet organiseren. Het is fijn om nu een pauze te nemen, ook voor hen. Soms missen we het wereldreizen en natuurlijk mis ik het sporten. Maar ik voel dat het leven thuis goed is.”

Na de Laver Cup zou Federer nog deelnemen aan het ATP-toernooi in zijn geboortestad Basel, maar ook daar zal er nog duidelijkheid moeten over komen. Federer sukkelt al enige tijd met problemen aan de rechterknie en werd er ook al meermaals aan geopereerd. Op de recent gepubliceerde nieuwe ATP-ranking was Federer voor het eerst sinds 1997 ook niet te bespeuren. De 40-jarige Zwitser won in zijn carrière 20 Grand Slams. Novak Djokovic en Rafael Nadal hebben er tot dusver 21 en 22. Of er bij Federer nog eentje bijkomt, is dus nog maar de vraag.