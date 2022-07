‘Love island’-kandidate moet op dag één al iets heel persoonlijks delen: “Nog nooit seks gehad”

Een eerste spelletje in de villa van Love island zorgt al vanaf dag één dat er persoonlijke verhalen op tafel gegooid moesten worden. Zo zorgt Amandine (20) voor verraste reacties bij haar medekandidaten wanneer ze vertelt dat ze nog nooit het bed met iemand heeft gedeeld. “Zolang het niet officieel of serieus is, gebeurt het niet”, vertelt ze.

Antwoorden met niets anders dan de waarheid. In Love island zorgt het ervoor dat er soms heel persoonlijke dingen boven water komen. Zoals bij Amandine, als ze de vraag krijgt: “Wat is het ergste dat je ooit is overkomen tijdens de seks?” Ze antwoordt na een kleine stilte nog met: “Ik heb nog geen vriend gehad, he.” Waarop de Nederlandse Merijn reageert: “Maar toch wel seks?” Nee, is het antwoord, waarna er vooral verrast gereageerd wordt. De Nederlandse Fé (23) verwoordt het zo in de dagboekkamer: “Ik kijk er op zich wel van op dat iemand van mijn leeftijd nog geen seksueel contact heeft gehad. Ik vind dat best normaal dat je dat op deze leeftijd doet.”

Voor Lennert (24), de kandidaat met wie ze voorlopig samen is in het programma, stemt het tot nadenken. “Het is niet direct een afknapper”, vertelt hij apart. “Maar het zet me wel aan het denken, over hoe je alles moet opbouwen. Dan is het niet makkelijk om een eerste stap te zetten.” Amandine vindt het wel grappig dat de vraag net bij haar kwam. “Ik vond het niet erg dat ik dat moest zeggen, maar het was wel meteen jezelf helemaal openstellen naar mensen die ik eigenlijk niet ken.”

Ook in de aflevering dinsdagavond blijft het onderwerp aanwezig. Lennert wil het er even over hebben met de mannen in de villa. “Ik vind het niet gemakkelijk. Ergens vind ik het supermooi en knap dat ze gewacht heeft. Uniek ook. Anderzijds denk ik: Ik heb daar wel nood aan.” Marvin staat hem even bij: “Volgens mij heeft het niet met nood te maken, maar gewoon dat het op alle vlakken wel goed geklikt heeft, maar op dat vlak gewoon nog niet gelukt is. Voor haar is dat dan ook niet leuk.”

Aan het einde van de aflevering is Lennert een koppel met Fé. — © Streamz

Officieel zijn

De enige die daar een antwoord op kan bieden, is Amandine zelf. In hun gesprek geeft Lennert toe dat hij geschrokken is en het toch zeldzaam en uniek vindt, maar wil graag weten waarom dat zo is. “Is het omdat je nog niemand bent tegengekomen om dat gevoel te delen?” Amandine: “Dat gevoel is er wel al geweest, maar zolang het niet officieel of serieus tussen ons is, gaat het niet gebeuren. Punt.” Ze besluit dat ze wel anders denkt dan de meesten van haar leeftijdsgenoten. Al ziet Lennert het anders: “Eigenlijk lijk je eerder normaler dan ik. Je wil het houden voor iemand die je echt voor honderd procent vertrouwt. Die normen zijn veranderd. Je bent niet van de oude stempel, he.”

Achteraf haalt Amandine wel even haar schouders op dat het voor mannen zo’n big deal is als je nog met niemand het bed hebt gedeeld. “Misschien omdat ze het sneller doen als man.” Volgens de laatste cijfers van Sensoa geeft 46,5 procent van de jongens aan tussen 17 en 18 jaar voor het eerst seks te hebben gehad. Bij de meisjes is dat 41,3 procent. Dat percentage daalt overigens bij beide categorieën al een aantal jaar.

‘Love island’ is te bekijken op Streamz.