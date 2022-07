Volgende week tot 37 graden, en dat is toch uitzonderlijk (en gevaarlijk)

Er komen tropische temperaturen aan. Eerst is er nog een koelere periode, maar vanaf het weekend warmt het weer op met maandag en dinsdag als warmste dagen. Dinsdag mogen we ons zelfs verwachten aan temperaturen van 32 tot 37 graden en dat is toch uitzonderlijk, zegt weerman Frank Deboosere.

“Zodra we boven 35 graden gaan, kunnen we spreken over extreme temperaturen”, zegt Deboosere. “Zulke temperaturen komen slechts heel zelden voor. Sinds de metingen in Ukkel is de temperatuur nog maar een tiental keer boven die grens van 35 graden gestegen. De meeste van die metingen zijn van de 21ste eeuw. Twee jaar geleden haalden we een recordtemperatuur van 39,7 graden in Ukkel. Of we volgende week dinsdag weer boven die grens gaan, valt nog af te wachten.”

Want er komen tropische temperaturen aan. Met maandag en dinsdag als warmste dagen. Op die eerste dag mogen we temperaturen verwachten van 30 tot 35 graden. De tweede dag zelfs van 32 tot 37 graden. “Dat zijn extreme temperaturen. Mensen gaan dat dus zeker voelen”, volgens Deboosere.

Potentieel gevaarlijk

Het grote gevaar bij zulke hoge temperaturen is drievoudig, zegt professor Huisartsgeneeskunde Dirk Devroey (VUB). “Enerzijds kan de lichaamstemperatuur toenemen, waardoor bepaalde organen minder goed functioneren. Vervolgens kan ook vochtverlies gevaarlijk zijn. Door het warme weer gaan we immers heel hard zweten. Tegelijk nemen we vaak te weinig vocht op door te weinig te drinken. En ten slotte kan het zweten ook zorgen voor een zouttekort. Allebei die zaken kunnen in het ergste geval leiden tot orgaanfalen. Oudere mensen en kleine kinderen zijn daar extra kwetsbaar voor.”

Het is dan ook belangrijk aan een aantal zaken te denken tijdens een hittegolf”, zegt Devroey. “Het is heel erg belangrijk dat je lichaam ’s nachts kan afkoelen. Ons lichaam kan overdag nog relatief goed tegen de hitte, maar als de temperatuur in de slaapkamer te hoog blijft, kan je lichaam daar meer last van ondervinden. De ideale temperatuur in een slaapkamer is 19 graden, maar tijdens een hittegolf is dat vaak niet mogelijk. Je moet dus proberen de temperatuur in de slaapkamer zo laag mogelijk te krijgen. Dat doe je bijvoorbeeld door de ramen pas open te zetten als het buiten kouder is dan binnen.”

Daarnaast is water drinken belangrijk, zegt Devroey. “Dat kan best op watertemperatuur zijn. Als het water te koud is ten opzichte van de lichaamstemperatuur trekken de bloedvaten samen en kan je daar hoofdpijn van krijgen en zelfs flauwvallen. Ten slotte is genoeg zout innemen dus ook belangrijk. Eet af en toe eens wat chips of nootjes.”