Eigen moord in scène gezet, maar nu wordt advocaat Alex Murdaugh aangeklaagd voor moord op vrouw en zoon

Moeder Margaret en jongste zoon Paul (in het midden) werden in juni doodgeschoten. Vader Alex (rechts) liet zich drie maanden later zelf neerschieten in de hoop dat zijn oudste zoon Buster (links) dan 10 miljoen dollar levensverzekering zou krijgen. — © Facebook

Alex Murdaugh was al aangeklaagd voor meerdere gevallen van fraude, onder meer omdat hij een huurmoord op zichzelf had besteld zodat zijn zoon miljoenen van de verzekeringen zou krijgen. Nu zal de advocaat uit South Carolina ook aangeklaagd worden voor de onopgelosten moord op zijn vrouw Maggie en zoon Paul, in juni 2021. Dat heeft zijn raadsman aan Amerikaanse media gezegd.

Advocaat Alex Murdaugh (54) had op 7 juni 2021 zijn echtgenote Margaret (52) en zoon Paul (22) dood teruggevonden, met meerdere kogels neergeschoten buiten hun huis. Amper enkele maanden later, op 4 september, overleefde de telg van een prominente advocatenfamilie zelf ternauwernood een moordpoging: hij werd op klaarlichte dag neergeschoten op straat. Al na een paar weken zag Murdaugh zich echter gedwongen toe te geven dat hij de moordpoging zelf had besteld.

“Hij wilde niet dat de politie nog meer tijd spendeerde aan deze nepmisdaad in plaats van te focussen op de moorden op Maggie en Paul”, verklaarde zijn advocaat toen. Alex Murdaugh was na hun dood zo depressief en zijn leven raakte zo verwoest door zijn opioïdenverslaving dat hij had beslist het te beëindigen, volgens zijn advocaat. Maar hij wilde proberen “iets te doen om zijn achtergebleven oudste zoon Buster te beschermen”, klonk het.

Murdaugh werd onder meer aangeklaagd voor verzekeringsfraude. Zijn vergunning om als advocaat te werken, werd ingetrokken.

Meer aan het licht gekomen

Door het onderzoek naar de mislukte huurmoord kwam niet alleen naar buiten dat hij miljoenen had verduisterd van zijn advocatenkantoor om zijn verslaving te bekostigen, het bracht ook de opvallend hoge dodentol rond Alex Murdaugh onder de aandacht. Zo werd een crimineel onderzoek geopend naar het overlijden van een huishoudster die van de trap viel in zijn woning in 2018. Murdaugh bleek daarna miljoenen dollars die haar familie aan verzekeringsgeld had moeten krijgen in eigen zak gestoken te hebben. Nog tientallen aanklachten, waaronder fraude, volgden.

In de nasleep van de in scène gezette moord op zichzelf waren ook vragen gerezen over de onopgeloste moorden op Margaret en Paul. Nu hebben speurders van South Carolina de familie ingelicht dat ze van plan zijn later deze week aanklachten in te dienen tegen Alex Murdaugh. Dat heeft zijn advocaat Jim Griffin gezegd.