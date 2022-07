Drie mannen aangeklaagd voor diefstal Eagles-aantekeningen

Don Henley (tweede links) schakelde de politie in. Zijn teksten zouden ruim 1 miljoen dollar waard zijn. — © Chris Pizzello/Invision/AP

Het openbaar ministerie van New York heeft dinsdag drie mensen aangeklaagd voor het onrechtmatig bezitten en verkopen van zo’n honderd pagina’s met handgeschreven notities en teksten voor het beroemde Eagles-album ‘Hotel California’.

Volgens de aanklacht wisten de drie mannen – Glenn Horowitz (66), Craig Inciardi (58) en Edward Kosinski (59) – dat de documenten waren gestolen, maar spanden ze toch samen om ze te verkopen. De drie zeggen dat ze onschuldig zijn.

© AP

De aantekeningen en teksten van Eagles-medeoprichter Don Henley zouden een gezamenlijke waarde van meer dan 1 miljoen dollar hebben. Ze bevatten onder meer handgeschreven teksten van de wereldhits Hotel California en Life in the Fast Lane.

De mannen zeiden volgens gerechtelijke documenten tegen veilinghuizen en potentiële kopers dat ze het originele bandmateriaal verkregen hadden van Henley. Ze maakten daar valse documenten over. In werkelijkheid stal een biograaf van de band de manuscripten eind jaren zeventig. Die verkocht ze aan Horowitz, die ze op zijn beurt verkocht aan Inciardi en Kosinski. Henley schakelde de politie in toen de bandleden erachter kwamen dat Inciardi en Kosinski de documenten hadden.

“New York is een mondiaal centrum voor kunst en cultuur, en wie hier culturele artefacten wil verhandelen, moet de wet nauwgezet volgen”, zei aanklager Alvin Bragg. “Deze beklaagden bezitten unieke en waardevolle manuscripten, hoewel ze wisten dat ze daar niet het recht toe hadden. Ze verzonnen verhalen over de herkomst van de documenten, zodat ze winst konden maken.”

Advocaten van de drie beklaagden beloofden “deze onterechte aanklachten krachtig te bestrijden”.