Duitsland zet favorietenstatus nog wat extra kracht bij en klopt outsider Spanje op EK vrouwenvoetbal

Duitsland heeft zich in Groep B verzekerd van de volgende ronde. De Duitse vrouwen toonden waarom ze bij het kransje favorieten worden gerekend en zetten outsider Spanje opzij. Twee doelpunten voor de rust waren voldoende om de drie punten te pakken.

Met Duitsland en Spanje stonden er in Groep B twee absolute toplanden tegenover elkaar. Beide landen waren ook uitstekend aan het toernooi begonnen. De Duitse vrouwen klopten eerder al Denemarken. Spanje was dan weer een maatje te groot voor Finland.

Beide ploegen wisten ook wat de inzet was. De winnaar van het duel mocht zich zo goed als zeker opmaken voor de volgende ronde.

Duitsland begon verschroeiend aan de partij en na drie minuten keken de Spanjaarden al tegen een achterstand aan. Bühl kreeg voldoende tijd en trapte het leer tegen de touwen. Spanje was van slag, maar hoe meer minuten er verstreken, hoe meer de Spaanse vrouwen in de wedstrijd kwamen. Frohms moest zich een paar keer tonen om de gelijkmaker te voorkomen. Maar ook Duitsland bleef hun spel spelen en na een half uur was het opnieuw raak. Rauch schilderde de bal op het hoofd vzn Popp, die maar binnen hoefde te koppen: 2-0.

Na de rust namen de Duitse vrouwen de voet van het gaspedaal. Spanje probeerde zich weer in de wedstrijd te knokken, maar moest opletten voor de counter. Caldentey kwam nog het dichtst bij de aansluitingstreffer, maar opnieuw stond Frohms pal. Verder kwamen de Duitse vrouwen niet meer in de problemen. Een derde doelpunt werd nog, terecht, afgekeurd wegens buitenspel.

Duitsland kroont zich zo tot groepswinnaar. Voor Spanje wordt het wachten tot op de slotspeeldag. Dan neemt het het op tegen Denemarken, dat daarstraks nog Finland opzij zette. Inzet: een ticket voor de volgende ronde.

© REUTERS