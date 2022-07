“Zwoel met afwisselend zonnige en bewolkte perioden”

Vandaag zullen er met de westelijke hoogtestroming van tijd tot tijd wolkenvelden over Limburg passeren. Regionaal kunnen deze best hardnekkig zijn. De atmosfeer blijkt vanochtend zelfs vochtig genoeg om hier en daar wat zwoele druppels te kunnen produceren.

Afhankelijk van de bewolkingsgraad loopt de temperatuur op naar een maximum tussen 29 en 31°C. Vanwege de hoge luchtvochtigheid voelt het zwoel aan.

Aan de grond waait de wind uit het noordwesten tot later noorden. Vanochtend is deze zwak van kracht, namiddag komt er toch wel gemiddeld 3 a 4 Beaufort te staan. Dat zal de warmte dan weer wat draaglijker maken.

In de nacht naar donderdag koelt het in het noorden van de provincie wat vlotter af dan in het zuiden. We kunnen minima tussen 14 en 17°C verwachten.

Het blijft kurkdroog.

