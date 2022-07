Wayne Rooney heeft al een nieuwe club gevonden en keert als coach terug naar Major League Soccer in de VS

Wayne Rooney keert, na een jaar vol problemen bij de Engelse tweedeklasser Derby, terug naar de Major League Soccer (MLS). Rooney wordt er de coach van DC United, waar Hernan Losada tot voor kort nog aan het roer stond. Dat maakte de club zopas bekend. Rooney kent DC United goed, hij was er in 2018 en 2019 actief als speler.

Wayne Rooney heeft niet lang zonder job gezeten. Na zijn opmerkelijke passage als hoofdcoach van Derby County, besloot de Engelsman niet mee naar de League One te gaan met Derby. In plaats daarvan trekt de ex-spits van onder meer Manchester United nu naar de MLS.

“Wayne is een voetballegende en een van de meest opwindende en dynamische coaches in onze sport,” vertelde DC United co-voorzitter Jason Levien. “Hij heeft in zijn jonge trainerscarrière al bewezen dat hij een groep door tegenslagen kan leiden.”

DC United staat momenteel voorlaatste in de Eastern Conference, met 17 punten uit 17 wedstrijden. Ex-Beerschot-coach Hernan Losada werd er na de zesde speeldag van het seizoen aan de deur gezet wegens de slechte resultaten. Chad Ashton werd daarna aangesteld als interim-coach, maar de resultaten volgden niet: de ploeg uit Washington verloor vrijdag met 7-0 van Philadelphia Union, de tweede in de stand.

De 36-jarige Rooney, die sinds zondag in Washington is, zal officieel het roer overnemen zodra hij zijn werkvisum heeft gekregen.

In zijn 13-jarige carrière bij Manchester United ‘2004-2017) scoorde Rooney 183 doelpunten en won hij vijf Engelse competitietitels en een Champions League (2008). Voor DC United scoorde hij in 2018 en 2019 23 doelpunten in 48 wedstrijden. Daarnaast speelde hij voor zijn jeugdclub Everton (2002-2004 en 2017-2018) en Derby County (2020-2021).