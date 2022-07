Net geen stunt voor de Red Panthers op het WK hockey: Nederland toont zich een maatje te sterk en mag naar de halve finale

Na een knalprestatie tegen Chili stonden onze nationale hockeyvrouwen opnieuw voor een moeilijke opgave in de kwartfinales van het WK. Met Nederland kregen de Red Panthers een tegenstander tegenover zich die ze nog nooit konden kloppen. Toch begonnen de Red Panthers niet onaardig aan de partij. Van den Borre zag de ruimte bij Gerniers en speelde perfect in. Gerniers leek een beetje verrast en had te veel tijd nodig om op doel te besluiten.

Een gemiste kans die onze landgenoten duur kwam te staan. De Nederlandse vrouwen kwamen steeds meer in de wedstrijd en tikten onze Panthers bij momenten tureluurs. Doelvrouw Sotgu moest een paar keer nodig ingrijpen om een achterstand te voorkomen. Uitstel van executie. Enkele seconden voor het einde van de eerste periode was het toch raak. Bij een knappe aanval van de Nederlanders vond De Goede Leurink, die niet meer kon missen.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook in de tweede periode bleef Nederland doorgaan op hetzelfde elan. D’hooge, die Sotgu was komen vervangen, toonde zich meteen en hield de Panthers in de wedstrijd. De laatste minuten van de eerste helft kwamen onze nationale hockeyvrouwen zowaar weer in de wedstrijd. Doelpunten leverde dat echter niet op.

© ISOPIX

Spanning troef in de tweede helft

De Belgen hadden duidelijk moed geput uit die sterke slotminuten in de eerste helft. Charlotte Englebert zette zich goed door en tikte de bal tegen de voet van haar belager: strafcorner dus, een specialiteit van het huis. Vanden Borre zette zich achter de bal en via Gerniers ging de bal zowaar in doel.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Nederland was van slag, onze landgenoten daarentegen groeiden naarmate de minuten verstreken. Toch was het twaalf minuten voor tijd opnieuw raak voor de Nederlanders. Moes begon aan een dribbel. Via het been van D’hooge verdween de bal knullig in doel. Onze landgenotes zetten nog alles op alles, maar scoren lukte niet meer. Geen stunt dus voor de Red Panthers, die uitgeschakeld zijn.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen