Philippe Gilbert voorspelt problemen in de Tour door extreme hitte: “Dit wordt een heel extreme week”

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) schoof dinsdag als enige Belg mee in een kopgroep van 25 vluchters in de tiende etappe van de Ronde van Frankrijk. Onder meer de warmte werd hem uiteindelijk fataal. “Dit wordt een heel extreme week”, voorspelt de oudste renner van het Tourpeloton.

“Ik wou echt mee zijn, want ik dacht dat het echt een goede dag was voor de vluchters”, vertelde Gilbert over zijn tiende rit. “Het was echt gek hoe snel er in het begin werd gereden. Op die eerste twee cols ging het superhard. Ineens reden we weg met enkele renners. Er kwamen nog veel renners terug, en zo werd het een heel grote groep. Maar zoals meestal met zoveel, reden we niet echt door. Ik dacht dat we veel meer voorsprong zouden krijgen.”

Uiteindelijk zorgde de warmte er mee voor dat Gilbert vooraan vroeg af moest haken op de slotklim naar het vliegveld van Megève, en ook nog werd bijgehaald door het peloton. “Het was goed om een keer vooraan te zijn, maar ik moest lossen op de laatste klim. Ik zat echt ‘à bloc’, en ik had even echt een warm moment. Er moest veel water over mijn hoofd om even te herstellen. De warmte was extreem. Ik ben iemand die normaal niet echt zweet, maar ook ik ben nu volledig wit van het zout.”

Gilbert, vertegenwoordiger van de renners en op zijn veertigste de ouderdomsdeken van deze Tour, voorspelt met al zijn ervaring dat de nog hogere temperaturen die later deze week worden voorspeld, voor problemen gaan zorgen. Onder meer in Carcassonne kan de temperatuur oplopen tot veertig graden: “Dit wordt een heel extreme week. Het wordt echt een probleem. We gaan veel moeten drinken, maar je kan ook geen vijftien liter drinken op een dag.”