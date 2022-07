“Succession” haalt 25 nominaties voor Emmy Awards binnen

“Succession” gaat in de lijst met nominaties de komische reeks “Ted Lasso” en de miniserie “The White Lotus” (elk 20 nominaties) vooraf. Ook “Hacks”, “Only Murders in the Building” (beiden 17 nominaties) en “Euphoria”(16) maken nog altijd kans op een hele rist Emmy’s.

In de belangrijkste categorie - beste dramareeks - zal “Succession” het moeten opnemen tegen zwaargewichten als “Stranger Things”, “Ozark”, “Better Call Saul” en “Euphoria”.

Opvallend is dat ook de Zuid-Koreaanse Netflix-hit “Squid Game” nog altijd meedingt naar de Emmy Award voor beste dramareeks. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat een niet-Engelstalige reeks genomineerd wordt in de belangrijkste categorie.

De winnaars worden op 12 september bekendgemaakt tijdens een gala in de Amerikaanse stad Los Angeles.