Tongeren/Maaseik

Woensdagavond om 22.30 uur verschijnt de grootste en helderste maan van 2022 als een magische rood-oranje bol aan de horizon. Deze supermaan fascineert en inspireert. Het gelegenheidscollectief Supermaan brengt in Tongeren een kunstzinnige ode aan de invloed van de maan. Je kan dan ook gaan suppen, wandelen of gewoon genieten in de maneschijn.