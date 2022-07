Eindhoven

Eric V. werd dinsdagochtend in een sociale woonwijk in het noorden van Eindhoven gearresteerd. Iedereen in de buurt lijkt wel met verstomming geslagen, behalve een ex-vriendin van hem. “Toen ik het uitmaakte heeft hij me gestalkt. Heel ziekelijk. Hij gebruikte afluisterapparatuur en ging in mijn tuin zitten.”