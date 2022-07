Chelsea-spits Pernille Harder bezorgt Denemarken eerste driepunter op EK vrouwenvoetbal na felbevochten wedstrijd

Ze hebben ervoor moeten knokken, maar Denemarken heeft zijn eerste drie punten van dit EK gepakt. De verliezende finalist van 2017 had aan een laat doelpunt van Chelsea-spits Pernille Harder genoeg om Finland opzij te zetten. De Deense vrouwen spelen op de laatste speeldag van de groepsfase nog voor een plek in de volgende ronde. Voor Finland blijft het bij de groepsfase.

Denemarken was na hun finaleplaats in 2017 een van de outsiders op de titel, maar in de openingswedstrijd ging het meteen mis. Een driepunter was dan ook nodig om nog kans te maken op de volgende ronde.

Maar ook Finland had verloren op de openingsspeeldag. De Finnen waren dan ook gebrand op een goed resultaat. Hoewel het meeste gevaar van de Deense vrouwen kwam, bleek scoren een bijzonder moeilijke klus. Pas in de slotfase kon Chelsea-spits Pernille Harder voor de bevrijding zorgen. In een ietwat rommelige fase botste de botste in eerste instantie nog op de lat, maar Harder was goed gevolgd en kon zo haar land op voorsprong zetten.

Finland zette nog alles op alles met een slotoffensie, maar de finalist van 2017 gaf zijn eerste zege niet meer uit handen. Duitsland en Spanje spelen vanavond nog de topper om de leiding in groep B.