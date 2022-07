Bend it like Beckham: Romeo Beckham (zoon van) scoort eerste profdoelpunt op karakteristieke wijze

Zo vader zo zoon. Sinds dit jaar speelt ene Romeo Beckham bij Inter Miami, de club van David Beckham. De ondertussen 19-jarige zoon van David Beckham had duidelijk goed opgelet toen zijn vader enkele jaren geleden vrije trappen trapte. Romeo eiste in een oefenwedstrijd van Inter Miami de bal op en krulde het leer enig mooi in de linkerhoek.