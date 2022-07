KV Mechelen strikt Boli Bolingoli: “Was op zoek naar een club met een familiegevoel”

Opvallend: KV Mechelen is al de derde ploeg voor Bolingoli dit jaar. In januari begon hij aan een avontuur bij het Russische Ufa, maar hij keerde vervroegd terug naar Celtic wegens de oorlog in Oekraïne. Met deze transfer treedt Bolingoli in de voetsporen van zijn nonkel, Roger Lukaku, die 25 jaar geleden neerstreek in Mechelen.

“Ik heb nog niet met Roger gepraat over KV Mechelen”, lacht de neef van Romelu Lukaku. “Ik was gewoon op zoek naar een club waar je een familiegevoel merkt. Vanaf het eerste contact werd dat meteen duidelijk. Ik wil weer spelen en plezier hebben. Dat is mijn eerste doel bij KV.” (dsvn, ybw)