Enkel Gilbert toont zich van zijn meest actieve kant, andere landgenoten dringen niet aan

De tiende etappe in de Tour van 2022 gaat de boeken in als ‘geschiedenisloos’, vanuit Belgisch perspectief dan toch. Enkel Philippe Gilbert glipte mee in de ontsnapping van 25 renners waaruit Magnus Cort Nielsen de sterkste en snelste bleek op de startbaan van Mégève.

Tadej Pogacar verloor bij de start in Morzine met George Bennett een belangrijke pion (positief op corona, nvdr.) en legde bijgevolg zijn voor het eindklassement ongevaarlijke collega’s weinig in de weg wat de gele trui betreft. Vijfentwintig renners kregen dan ook een vrijgeleide. Onder hen Lennard Kämna. De Duitser van Bora-hansgrohe kon het geel ruiken, maar kwam uiteindelijk 11 seconden tekort.

Dylan Teuns (48ste op 9’15”) drong op het eind niet meer aan en bolde op enkele tellen van de ‘bus Pogacar’ binnen. Tim Wellens reed de slotklim op eigen tempo omhoog, wat resulteerde in 95ste stek op 17’09”. Amaury Capiot (107de op 21’19”) liep vier minuten na de Truienaar binnen. Jasper Philipsen drong eveneens niet aan, daags na de rustdag en met twee zware Alpenritten in het vooruitzicht. De Hammenaar van Alpecin-Deceuninck bleef ditmaal wel in de buurt van concurrent Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl). Samen met andere rappe mannen als Sagan, Van Poppel, Groenewegen, Kristoff en Matthews bolde de ‘sprintersbus’ binnen op 26’22” binnen van de Deense etappewinnaar. Caleb Ewan zag alweer zwarte sneeuw in de buurt van de Mont Blanc. De sprinttroef van Lotto Soudal finishte als allerlaatste op 31’06”, drie minuten na ploegmaten Vermeersch, Van Moer, Frison en Van Rensburg.

Rituitslag van de Belgen: 39. Tiesj Benoot op 8’54” van ritwinnaar Cort, 48. Dylan Teuns + 9’15”, 53. Kobe Goossens + 9’29”, 65. Wout van Aert + 10’26”, 72. Philippe Gilbert + 11’14”, 95. Tim Wellens + 17’09”, 96. Stan Dewulf + 17’17”, 107. Amaury Capiot + 21’19”, 117. Nathan Van Hooydonck + 24’35”, 120. Guillaume Van Keirsbulck + 26’22”, 121. Edward Planckaert, 124. Oliver Naesen, 126. Yves Lampaert, 139. Jasper Stuyven, 148. Jasper Philipsen, 157. Florian Vermeersch + 28’17”, 158. Brent Van Moer, 159. Frederik Frison