Officieel: Vincent Kompany plukt Josh Cullen weg bij Anderlecht

Josh Cullen heeft zijn transfer naar Burnley beet. De middenvelder flirtte al een tijdje met de club van Kompany. Cullen zou naar in Engeland een contract voor vier jaar tekenen. Volgens Engelse bronnen zou Anderlecht drie miljoen krijgen voor de Ier, waarvan 20 procent naar zijn ex-club West Ham gaat.

De 26-jarige Cullen streek in 2020 neer op Neerpede. Bij Anderlecht ontpopte de Ier zich meteen tot een ware sterkhouder. De Ier was op het Brusselse middenveld een van de aanjagers. Vooral de drive die de Ier op de mat legde, zorgde ervoor dat het Brusselse publiek hem in de armen sloot.

Cullen volgt coach Vincent Kompany nu naar Burnley. De Engelsen betalen volgens Engelse bronnen drie miljoen euro aan paars-wit. Daarvan gaat wel nog 20 procent naar zijn West Ham, zijn vorige werkgever. Cullen tekent bij de ploeg van Kompany voor vier seizoenen.

Cullen nam in zijn afscheidswoord nog even de tijd om de paars-witte supporters te bedanken: “Het was fantastisch om voor deze club te spelen. Ik wil jullie bedanken voor de steun die ik van jullie kreeg tijdens mijn periode hier. Ik ben er zeker van dat Anderlecht opnieuw bij de top van België geraakt, waar het thuishoort.”