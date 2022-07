Caleb Ewan moet al vroeg passen: “Niet veel vertrouwen in de komende dagen, maar in de Tour weet je nooit”

Hoewel de zwaarste dagen in deze Ronde van Frankrijk de komende dagen op het programma staan, was het vandaag al een lijdensweg voor Caleb Ewan en zijn ploegmaats van Lotto Soudal. Al op de eerste klim moest de Australiër er vroeg af. Een race tegen de klok was het logische gevolg.

Al na enkele kilometers was het al zover. Caleb Ewan moest het peloton gedag zeggen. Een race tegen de klok was al wat vandaag restte voor de Australiër en zijn ploegmaats bij Lotto Soudal. Gelukkig voor Ewan, kwam hij nog binnen de tijdslimiet binnen. Maar het oog op de komende dagen, is dat alvast een mentale mokerslag voor de sprintbom.

“Er valt niet veel te zeggen. Ik had gewoon slechte benen vandaag en moest dan ook vroeg lossen”, was de Australiër eerlijk. “Gelukkig had ik een paar ploegmakkers bij me, die me erdoor hebben gesleurd. Het was een shitty dag. Ik heb geen verklaring voor vandaag. Ik ben niet ziek. Na een rustdag weet je niet hoe je lichaam gaat aanvoelen. Die van mij voelde niet goed. Ik hoop dat ik de komende dagen betere benen heb, anders ga ik in grote problemen komen.”

Ik was vandaag ook even bezorgd om de tijdslimiet omdat ik al zo vroeg moest passen. Gelukkig raakten we als team in het goede ritme, dus ik had er wel vertrouwen in dat we voor de limiet gingen finishen. Daardoor moest ik ook niet alles geven om de top te halen. Bij de start van de klim wist ik niet wat het verschil ging zijn, dus ik wou ook niet dat die andere jongens de limiet niet gingen halen. Uiteindelijk was ik nog ruim op tijd binnen.”

Met de komende bergetappes op het programma, wordt het de komende dagen nog bijzonder lastig voor Ewan. “Na vandaag heb ik niet veel vertrouwen in de komende dagen, maar in de Tour weet je het nooit. Soms heb je goede benen, soms ook niet. Ik hoop dat het vandaag gewoon een slechte dag was en dat ik morgen betere benen zal hebben.”

Ploegmaat Brent Van Moer helpt Ewan binnen de tijdslimiet finishen: “Morgen kan alles weer anders zijn”

Ook ploegmaat Brent Van Moer zag met lede ogen aan hoe zijn kopman al vroeg moest passen. “Het kan goed zijn dat hij op het einde van de week een rit wint”, blijft onze landgenoot positief. “Hij wil doorzetten, maar hij beseft ook dat er nog twee zware dagen aankomen. Het is natuurlijk geen goed signaal, maar morgen is het een nieuwe dag en dan kan alles weer anders zijn.”