Nieuw, al is het een ‘limited edition’: paprikafrieten in de supermarkt

Paprikachips kennen we allang, maar nu zijn er ook paprikafrieten. Frietproducent Belviva brengt namelijk voorgekruide frieten op de markt. Naast die met paprikakruiden zijn er ook nog met satékruiden. Waarom ze dat doen? Omdat Belgen volgens een eigen marktonderzoek graag paprikachips of frietjes met satékruiden eten.

Voorlopig is het namelijk een limited edition naar aanleiding van de Belgische feestdag, maar ze sluiten niet uit dat er in de toekomst nog meer gekruide frietjes op de markt komen. In hun marktonderzoek peilden ze tevens nog eens naar wat het ultieme Belgische frietgerecht is. En daar zitten er wel wat verschillen tussen Vlamingen en Walen. De Vlaming kiest voor stoofvlees met friet als ultiem Belgisch gerecht, terwijl Franstalige Belgen mosselen met friet uitroepen tot winnaar. De paprika- en satéfrietjes liggen vanaf nu in de winkel en kosten 3,69 euro voor 600 gram. (csn)