Tadej Pogacar blijft in het geel, maar baalt: “Twee sterke motoren verloren, het is echt klote”

Tadej Pogacar haalde in Megève al zijn 21ste gele trui op, al hing dat ding lange tijd aan een zijden draadje. De leider was in de Alpen weinig spraakzaam na zijn twintigste plaats en een trui die hij alsnog redde. “It really sucks, het is echt klote”, opende de jonge Sloveen van UAE Team Emirates.

“We verloren twee sterke motoren, eerst Vegard Stake Laengen en vandaag George Bennet. Ze waren allebei hoog risico. Hoewel ze nooit voordien Covid hadden. Ik ben er erg verdrietig voor hen. Ik denk dat ze dat ook wel zijn omdat ze niet verder kunnen. We houden de moral goed, we blijven gemotiveerd en we gaan vechten tot het einde. We volgen het protocol zoals elke ploeg dat doet. Het is al zwaar als je een positieve in je eigen bubbel hebt. Dat geeft stress, werkt wat storend, maar we zullen ermee moeten leven tot de finish in Parijs”, stelde de tweevoudige Tourwinnaar.

Pogi gaf toe dat ze in de rit zelf op twee gedachten hinkten. “Eerst wilden we dat geel niet verliezen. Daarna vonden we dat het niet al te belangrijk was, welles of nietes en op het einde is gegaan zoals het is gegaan. Ik ben eerder content dat ik in het geel blijf.”

De Sloveen bloeide wel open toen hij over de etappe van morgen werd ondervraagd. “Het is een heel mooie rit. Het wordt heel zwaar. Er zijn hele lange klimmen. Alpe d’Huez is brutaal zwaar. Ik kan niet wachten om eraan te beginnen”, besloot de leider in de Tour.

Romain Bardet: “Zelfs al wou hij het geel verliezen, hij slaagt er zelfs niet eens in: dat is een teken”

“Heeft Pogacar toch nog het geel?”, vroeg Romain Bardet aan de finish. “(Brede lach) Zelfs al wou hij vandaag het geel verliezen, hij slaagt zelfs daar niet in. Het is een teken. Ik was ervan overtuigd dat hij de leiderstrui wou weggeven. Hij reed echt niet rap vandaag. Maar bon, vanaf morgen in de Alpen – we zijn er eindelijk – kan de ene naar de andere kijken (doelend op Vingegaard en Pogacar).”

Romain Bardet (DSM) wist niet wat er gebeurde toen de etappe ineens geneutraliseerd werd het laatste koersuur. “Ik dacht dat er een trein moest passeren. Achteraf hoorde ik dat het klimaatactivisten waren die de koers deden stoppen. Jammer voor de Tour zelfs. Op die manier vervalsen ze een sportief evenement. Voor ons was dat niet belangrijk, maar dat veranderde wel de fysionomie van de wedstrijd voor de mensen die in de aanval zaten. Het is niet bepaald het juiste forum om dat probleem aan te kaarten”, aldus de Fransman die altijd uitkomt voor zijn mening. (hc)