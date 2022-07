REACTIES. Tiesj Benoot kijkt uit naar de komende dagen: “Monsteretappes op komst”, Gilbert: “Eindelijk was ik mee”

LEES OOK.UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 10. Magnus Cort Nielsen wint na spannende ontknoping, Pogacar weigert het geel af te staan

Met Philippe Gilbert was er een opvallende aanwezige in de kopgroep. Gilbert, die ondertussen 40 is en aan zijn laatste Tour bezig is, wou zich nog eens tonen. “Eindelijk was ik mee”, aldus de renner van Lotto Soudal. “Maar het was echt een heel zware en moeilijke rit door de snelheid en de warmte. Die was echt extreem. Ik probeer al een paar dagen mee te gaan met de ontsnapping. Eindelijk lukte het me. Er zaten een paar sterke mannen in de vlucht. Het was leuk, echt een mooie dag. Ik kreeg echt veel steun van het publiek.”

Onderweg werd onze landgenoot, samen met de rest van de kopgroep, opgehouden door klimaatactivisten. “Ik zag het eerst niet goed. Eerst zag ik mensen met vuurwerk, dus ik dacht dat er een ongeluk was gebeurd. Maar het bleken activisten. We stonden dan ook even stil. Daarna was het moeilijk om terug te vertrekken.”

Tiesj Benoot: “De makkelijkste dag van de Tour tot nu toe”

Tiesj Benoot zag met Christophe Laporte een ploegmaat meeschuiven met de vroege vlucht. Het sein voor het peloton om een snipperdag te nemen. “Het was tot nu toe de makkelijkste dag in de Tour. Zeker ondanks de hoogtemeters. Er was meteen een grote groep. Ideaal dus voor een rustige dag. Maar het was wel echt warm.”

“Het was vandaag niet het moment om iets te proberen, zeker met wat nog komt in het achterhoofd. Er komen nu twee monsteretappes aan. Overmorgen is het de koninginnenrit, maar ook morgen wordt het lastig. Zeker met de weersvoorspelling, zal het extreem worden. Het is al van bij het begin van de Tour dat we de indruk hebben dat UAE iets minder is. Ook door pech. Nu verliezen ze door corona George Bennett. Spijtig dat het daardoor is. Het is niet zo dat we daarop hopen. Maar langs de andere kant, zondag waren ze supersterk tijdens het controleren. Het kan dus alle kanten op. Maar we gaan ze sowieso aanvallen.”

Dylan van Baarle: “Ik rijd niet voor de derde plek”

Even leek het erop dat Dylan van Baarle naar de zege zou rijden, maar zijn aanval strandde op enkele honderden meters van de finish. “Ik voelde me best wel goed vandaag”, aldus de Nederlander. “Ik wist dat ik een beetje moest gokken. Ik probeerde het nog toen ik terugkwam bij de drie koplopers, maar ik kreeg geen gat en mijn benen liepen vol. Toen kwam de rest ook terug en was het gedaan. Als je in het wiel blijft, spaar je misschien wel je benen en kan je sprinten, maar ik ben hier niet om voor een derde plek te rijden. Filippo Ganna en ik gingen echt mee in de vlucht om de rit te winnen. Op dit soort klimmetjes kunnen we echt onze kracht kwijt. Dat lukte, maar helaas hebben we niet kunnen winnen.”

“Dat protest was op zich nog wel lekker. Even vijf minuten rust om te drinken en te eten. Misschien moeten we dat vaker doen. Neen, het was gek. Ik weet niet wat er precies aan de hand was.”

Ook de vele coronabesmettingen bij de ploeg van Pogacar kwamen ter sprake. “We hebben het eigenlijk niet echt over UAE gehad, ik hoorde het nieuws pas aan de start en voor de rest heb ik de jongens niet veel gezien vandaag. Als zich dat doorzet, ziet het er niet goed uit. Ik ken alle details niet, maar ik hoop dat ze gezond blijven en dat we een eerlijk strijd krijgen.”