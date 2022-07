Wout van Aert over protestactie: “Goed geprobeerd, maar voor ons toch wel ambetant”

Voor een keer geen groene trui in de ontsnapping. Wout van Aert hield zich rustig in de buik van het peloton met het oog op de komende dagen. De groene trui kwam ook nog even terug op de protestactie van klimaatactivisten tijdens de etappe.

“Op zich ben ik wel tevreden over de rit van vandaag”, klonk het bij Van Aert. “Het was een snelle start en een lang gevecht voor de vlucht. Vanaf dat die situatie gecreëerd was, ging het een pak rustiger in het peloton en kreeg de vlucht voor het eerst echt voldoende ruimte. Daarna werd het rustig, maar in de finale was het toch weer trappen.”

Met Christophe Laporte had Jumbo-Visma opnieuw een mannetje mee in de vroege vlucht. “We willen altijd meezitten in een grote vlucht, om toch de controle te houden. Vandaag zat er voor de klassementsmannen niet echt iets in om te proberen, maar je weet nooit of er aanvallen komen. En dan heb je toch iemand vooruit. Voor de etappe was Christophe misschien niet de juiste man, maar het is altijd goed om iemand mee te hebben. De slotklim was iets te makkelijk om Pogacar aan te vallen. De komende dagen zullen zwaarder zijn, dan gaan we wat wijzer worden.”

De groene trui kwam nog even terug op de protestactie van enkele klimaatactivisten tijdens de etappe. “Ik wist zelfs niet dat het klimaatactivisten waren. Ik was wat aan het praten in het peloton, maar plots reden we wel heel traag. Toen kwam ik erachter dat we opgehouden werden door een protestactie. Het is natuurlijk een groot podium om aandacht te krijgen. Goed geprobeerd, maar voor ons was het wel een beetje ambetant.”