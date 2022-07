Knap eindschot levert Magnus Cort tweede Touretappe op: “Ongelofelijk! Ik bleef proberen en vandaag lukte het”

Na in de eerste week de bollen te dragen, was het vandaag in rit 10 een nieuw hoogtepunt voor Magnus Cort (EF Education-Easy Post). De Deen pakte zowaar de zege na een sprint van stervende zwanen. De Deen was dan ook bijzonder gelukkig.

“Het is echt ongelofelijk”, kon Magnus Cort zijn geluk niet op na zijn zege in de tiende rit van de Ronde van Frankrijk. “Ik kan niet geloven wat er net gebeurd is. Ik zat op de klim lang op de limiet. Gelukkig had ik Bettiol bij me, zodat ik toch wat energie kon sparen. Ik moest een paar keer lossen in de laatste kilometers, maar plots kwam alles toch terug bij elkaar en was ik sterk genoeg om het af te maken in de sprint.”

Cort won enkele jaren geleden al eens een etappe in de Tour. “Voor een type renner als ik, kan het echt niet beter dan dit worden. Dit is wat ik kan. De Ronde van Frankrijk is een van de grootste rittenkoersen en om het dan nog eens af te maken ook. Ik won in mijn eerste Tour al eens een rit, daarna lukte het niet meer, maar ik bleef proberen en om dan vandaag nog eens te winnen is echt ongelofelijk.”

Lang leek het erop dat Cort voor een verre ereplaats moest sprinten, maar nadat er voorin te lang gekeken werd naar elkaar kwam alles terug samen. “Toen ik zag dat alles terug samenkwam, zag ik in mijn ooghoek het podium van de Tour. Toen wist ik dat ik dit mijn etappe zou worden. Ik moest het pakken, koste wat kost.”

