Meer dan 3.000 nieuwe gevallen van apenpokken in een week

Het apenpokkenvirus blijft oprukken, in steeds meer landen. In 63 landen zijn nu bijna 9.300 gevallen vastgesteld, ruim 3.000 meer in een week. Dat zegt de algemeen directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dinsdag.

Zoals hij al eerder liet verstaan bevestigde Ghebreyesus dat het volgende spoedcomité over de apenpokken volgende week plaatsvindt. Die specialisten moeten zich buigen over de vraag of het apenpokkenvirus een medische noodsituatie vormt van internationale reikwijdte.

Symptomen van het apenpokkenvirus zijn hoge koorts en huiduitslag. Dikwijls zijn er geen gevolgen en duurt het twee à drie weken voor iemand genezen is. Er bestaat een vaccin, maar de WHO beveelt momenteel geen grootschalige vaccinatiecampagne aan. In totaal zijn drie personen al overleden, zegt de WHO.