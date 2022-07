VAB waarschuwt voor drukte op Franse wegen komend weekend

Vanaf woensdag wordt het opnieuw druk op de Franse wegen, zo waarschuwt mobiliteitsclub VAB in een persbericht. Afgelopen weekend moest de reisbijstandsorganisatie al 30 procent meer pechoproepen behandelen in het buitenland in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Bijna de helft (47 procent) van de oproepen kwam uit Frankrijk.

“De Vlaming trekt er weer massaal op uit met de wagen, en dat merken we aan het aantal oproepen”, aldus VAB. Vorig weekend moest de alarmcentrale van de VAB-Reisbijstand 30 procent meer oproepen behandelen in het buitenland dan in 2021. Bij een derde van de oproepen gaat het om bandenpech. Dat is bijna dubbel zoveel (44 procent meer) dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook oproepen wegens motor- (21 procent) en startproblemen (13 procent) komen steeds vaker voor, aldus VAB.

Komend weekend voorspelt VAB opnieuw een grote verkeersdrukte. Op donderdag 14 juli, de Franse nationale feestdag, raadt VAB aan om Parijs te vermijden. Ook op woensdag wordt het druk, omdat veel Fransen dan al op verlengd weekend vertrekken. VAB verwacht dit weekend bovendien een rode zaterdag, met heel wat files op de Franse wegen.

Duitsland

Ook in Duitsland voorspelt VAB lange files op zaterdag. In de regio’s Bremen, Nedersaksen, Saksen, Thüringen en Saksen-Anhalt begint de zomervakantie er dit weekend. Daarnaast start in West-Vlaanderen het bouwverlof, en begint in Noord-Nederland en Luxemburg de zomervakantie, waardoor extra mensen op de baan zullen zijn. In Oostenrijk verwacht VAB drukte op de snelwegen Inntal, Brenner en Tauern, door de sluiting van alternatieve routes. Ten slotte zal er ook een aanzienlijke drukte zijn op de hoofdwegen richting de Italiaanse en Kroatische kusten en richting Noord-Europa, aldus VAB.