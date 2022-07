Personen met beperking genieten op kermis in Tessenderlo

Liefst 122 personen en 35 begeleiders hadden ingeschreven voor de kermisdag van Kiwanis Alchemia Tessenderlo. Zij kregen bonnetjes waarmee ze konden genieten van de paardenmolen, de schietkraam, eendjes vangen, botsauto’s enzomeer. Wie hulp nodig had om bijvoorbeeld op de paardenmolen of in de botsauto’s te geraken, dan stonden vrijwilligers van Kiwanis klaar om te helpen.