George R.R. Martin geeft update over laatste boek ‘Game of Thrones’

George R. R. Martin (73) werkt al een hele tijd aan het laatste boek in de ‘A Song of Ice and Fire’-reeks waarop de populaire tv-reeks ‘Game of Thrones’ is gebaseerd. Tot groot gemor bij de fans. En dat weet de schrijver. Dus geeft hij een update.

Details geeft hij niet, toch deelt Martin een beetje informatie op zijn blog. Het gaat ‘m vooral over de moeilijke details die hij momenteel uitwerkt. “Wat ik merk is dat het mij verder verwijdert van de tv-reeks. Enkele dingen uit Game of Thrones zullen in The Winds of Winter terugkeren (maar misschien niet op dezelfde manier), veel zal vrij anders zijn. Bepaalde zaken die bij HBO gebeurd zijn, zullen niet gebeuren in de boeken. En omgekeerd. Niet alle personages die Game of Thrones overleefden, zullen het einde van de boekenreeks overleven. En niet alle personages die in Game of Thrones stierven, zullen nu ook sterven.” Dat is mogelijk goed nieuws voor de tv-kijker, niet iedereen was even tevreden met hoe het laatste seizoen geëvolueerd is.

© Game of Thrones

Al geeft Martin aan dat hij daar volgende week evengoed anders over kan denken. Wanneer het verhaal in de boekenwinkel ligt, is nog steeds niet duidelijk.