Deadline ‘Tax On Web’ nadert: tot wanneer heb je? Wat als je te laat bent? Hoeveel mensen hebben aangifte al ingediend?

Je hebt nog tot 15 juli om je belastingaangifte online in te dienen. Wie een boekhouder aanstelde heeft tot 30 september. Als je te laat bent, riskeer je een boete. Ben je voor het eerst te laat? Dan bedraagt deze veelal 50 euro, voor wie al eerder te laat was, kan de boete oplopen tot 1.250 euro.

Hoor jij bij het ‘net op tijd’-peloton? Er gingen heel wat Belgen jou voor. “Op 12 juli 2022 om 14 uur noteren we 1.707.408 ingediende aangiften”, zegt Francis Adyns, woordvoerder van de FOD Financiën. “Op 12 juli 2021 om 14 u. waren er dat 1.574.740.” In vergelijking met vorig jaar is dat een stijging van 8,4 procent. Wist je trouwens dat je in real-time kunt volgen hoeveel mensen de aangifte al indienden? “Eenmaal ingelogd om uw aangifte via MyMinfin en klaar om uw aangifte in te dienen via de Taxbox ziet u een kadertje verschijnen rechts op de onthaalpagina met een teller in real time”, klinkt het nog.

