Onze tv-tips: bedriegers, muzikale broers en een kannibaal

In het Brein van de Bedrieger

NPO2, wo, 22.10u

Matthew Cox verdiende jarenlang miljoenen euro’s met valse hypotheekaktes. Hij kreeg daarvoor een gevangenisstraf opgelegd van liefst 26 jaar. “Als mensen me vragen of ik me daar rot over voel zeg ik nee, want ik ben een psychopaat”, zegt Cox. In deze docureeks kruipen we in elke aflevering in het hoofd van een dader om hun beweegredenen te snappen.

Bee Gees: How Can You Mend a Broken Heart

NPO 3, wo, 21.10u

Vanaf jonge leeftijd maakten de broers Gibb muziek. De doorbraak van The Beatles bleek het startschot voor hun carrière waardoor de broers snel worstelden met hun roem. Dat is een rode draad in de muzikale carrière van de Bee Gees waarin ze zichzelf regelmatig opnieuw moesten uitvinden en dat steeds met succes deden. De film blikt terug op die periode.

Red Dragon

Play4, wo, 20.35u

Amerikaanse thriller gebaseerd op het boek van Thomas Harris. Het boek en de film zijn een prequel van The Silence of the Lambs. Het boek werd in 1986 al eens verfilmd onder de titel Manhunter. Psychiater Hannibal Lecter nodigt de leden van een symfonisch orkest uit voor een etentje waarin hij het lichaam heeft verwerkt van een vermiste muzikant. (tove)