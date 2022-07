Disney+ komt met docureeks over populaire Koreaanse band BTS

Disney gaat binnenkort twee titels op hun streamingplatform aanbieden die draaien rond de populaire Koreaanse band BTS. Waaronder de docureeks ‘BTS Monuments: Beyond the Star’.

De band zelf kondigde onlangs nog aan dat ze er tijdelijk even mee stoppen, maar dat wil niet zeggen dat er niets meer over de band kan verschijnen. Disney heeft de handen in elkaar geslagen met het Zuid-Koreaanse entertainmentbedrijf Hybe, dat focust op muziek en entertainment uit het land, en zal alvast vijf titels van hen wereldwijd vertonen op Disney+. Twee daarvan zijn exclusieve reeksen over BTS.

Er is BTS: Permission to Dance on Stage, een concertfilm van hun optreden in Los Angeles in november 2021. En de docureeks BTS Monuments: Beyond the Star, waarbij de popiconen worden gevolgd en er toegang is tussen een heleboel muziek en beelden van de voorbije negen jaar. Daarin wordt ook hun dagelijkse leven, gedachtes en plannen in beeld gebracht. Die zal volgend jaar op de streamingdienst komen.