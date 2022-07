Het is heet. Bloedheet. Elk beetje extra warmte is te veel, en dus blijft ook jouw haardroger momenteel liggen. Maar op zwoele dagen wil je uiteraard wel een coupe waarmee je op de Gentse Feesten of een ander zomerfestival kunt verschijnen. BV-kapper Jochen Vanhoudt legt uit hoe je dat voor elkaar krijgt.