Vergeet vanavond gerust het zoutvat op tafel te zetten, want wie altijd zout toevoegt aan maaltijden leeft korter dan wie het zonder doet. Dat stelt een studie bij een half miljoen Britten van middelbare leeftijd. Is zout echt zo slecht? “We hebben zout nodig, maar we eten er te veel van”, aldus experts. Maar wat is te veel zout? En hoe kun je je inname beperken?