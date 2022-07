Consternatie in de Tour: koers minutenlang stilgelegd door vastgeketende en aan de weg vastgekleefde klimaatactivisten

Opmerkelijk beeld in de Ronde van Frankrijk. Enkele klimaatactivisten blokkeerden vastgeketend de weg en zorgden daarbovenop met Bengaals vuur voor een rookgordijn. De organisatie zag geen andere oplossing dan de koers enkele minuten te neutraliseren. De groep demonstranten had zich ook aan het wegdek vastgekleefd, waardoor pas na ongeveer tien minuten de koers kon worden hervat.

Met nog 35 kilometer voor de boeg was het even schrikken. De kopgroep kreeg plots te maken met enkele actievoerders die al vastgeketend de weg versperden en Bengaals vuur. Enkel Alberto Bettiol kon de twintig klimaatactivisten, die een actie hielden in het kader van het verdedigen van de omgeving van de Mont Blanc, ontwijken. De 24 achtervolgers, die een veertigtal seconden later de activisten passeerden, kwamen tot stilstand.

De organisatie zag geen andere oplossing om de koers te neutraliseren om de ophefmakers, die zichzelf ook nog eens met lijm hadden vastgekleefd aan het wegdek, te laten vertrekken. Toen het peloton, die al op minuten volgde, aankwam, was het euvel nog steeds niet opgelost. Het zorgde alvast voor opmerkelijke beelden.

Na bijna tien minuten konden de renners opnieuw vertrekken om de laatste 35 kilometers aan te vatten.

© EPA-EFE

© REUTERS

© BELGA

© BELGA

© AFP