Voormalig racedirecteur Michael Masi, die vorig seizoen in het oog van de storm terechtkwam, vertrekt nu definitief bij FIA

De 44-jarige Australiër kwam in februari in het oog van de storm terecht toen hij als wedstrijdleider wegens een controversiële beslissing maakte tijdens de laatste race van 2021. Na een crash van de Canadees Nicholas Latifi in de slotfase besloot Masi alle achterblijvers tussen leider Lewis Hamilton (Mercedes) en Max Verstappen (Red Bull) weg te halen en het duo nog één ronde te geven om te racen. De Nederlander profiteerde maximaal van zijn verse banden en haalde Hamilton nog in. De beslissing van Masi leidde tot grote onvrede bij Mercedes.

Ook binnen de FIA kwam er kritiek op de beslissing van de Australiër. Een ontslag als wedstrijdleider was dan ook het gevolg. Toch bleef Masi aan boord bij de FIA, zij het in een andere rol. Maar ook daar komt nu een einde aan. Masi nam de beslissing om “dichter bij zijn familie te zijn en nieuwe uitdagingen aan te gaan”, klinkt het.