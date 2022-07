Wanneer je de Stalenstraat in Genk passeert is de kans groot dat je daar de 74-jarige Jozef Machiels zwerfvuil ziet rapen. Jozef Machiels heeft dementie en verblijft in woonzorgcentrum Mandana in Genk. Wekelijks vult hij ongeveer zes vuilzakken met afval. Het woonzorgcentrum gebruikt bewoner Jozef nu als uithangbord en dat mag je letterlijk nemen.