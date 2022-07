Ibiza ligt ook in Maaseik: “Aan het water drink je cocktails na een potje kajak”

Waar vier je beter vakantie dan aan het water? Wij slenteren een hele zomer langs Limburgs mooiste jachthaventjes, benieuwd naar wat er te beleven valt. Deze week: ’t Eilandje in Maaseik. “Het handjevol aangemeerde bootjes is maar het tipje van de sluier.”

Vergeet Santorini of Madeira, trek snel je zwempak aan en smeer voldoende zonnecrème als je richting ’t Eilandje in Maaseik trekt. Aan de waterkant van deze onontdekte parel dobberen een stuk of twintig bootjes, die slechts een voorbode zijn van de vele water- en zomerpret. Het eiland ontstond door de rechttrekking van het kanaal De Zuid-Willemsvaart, ergens in de jaren twintig. De kleine jachthaven telt 22 aanmeerplaatsen en verwelkomt ook passanten. Wandelen tussen de boten kan niet, maar je kan wel van de aanblik genieten als je langs de Zuid-Willemsvaart slentert.

Naast een jachthaven vind je hier ook een kampeerplaats, VVV-Oeterski voor waterskiërs en een grote kajakclub. “Kajakclub De Oeter bestaat al sinds 1968”, zegt erevoorzitter Noël Cuppens, die er als de kippen bij was. “Voetballen mocht ik niet van mijn ouders, maar naar watersport hadden ze wel oren. Ik was 15 jaar toen de club werd opgericht en heb me meteen ingeschreven. Later werd ik zelf voorzitter en ik ben momenteel nog altijd erg betrokken als oudste lid.”

Noël noemt ’t Eilandje een toplocatie, zowel voor toeristische vaarders als wildwaterratten. “Je kan zelfstandig of onder begeleiding het water op met een kajak, kano, waterfiets of SUP. We hebben ook een kleine rondvaartboot voor zes, waarmee je de omgeving kan verkennen. De natuur is onze beste vriendin en we proberen haar zo ongerept mogelijk te houden. We doen elk jaar mee aan de zwerfvuilactie waarin we de omgeving weer vrij maken van het vuil dat er helaas in terecht komt. Verder zetten we heel erg in op de jeugd: we willen jongeren warm maken voor de kajaksport.”

De 13-jarige tweelingbroers Wodan en Eyck maken deel uit van dat jonge geweld. “Mijn papa Jemp is de huidige voorzitter van de kajakclub”, zegt Wodan die zich samen met zijn broer en twee vrienden op een schans installeert met een roeibootje. “Deze schans werkt als een soort van glijbaan en verzekert dolle pret. De omgeving van ‘t Eilandje is onze tweede thuis. In een kajak voelen wij ons letterlijk als vissen in het water.”

Vergeet Santorini of Madeira, schreven we in aan het begin van dit stuk. Maar niet: “vergeet Ibiza”. Als kers op de taart vind je op deze goed verscholen plek in het groen een terras met de allures van het populaire Spaanse eiland. “Beachclub Fabulous maakt het vakantiegevoel op ’t Eilandje compleet”, zegt Noël die hier vaak komt ontspannen met een verfrissend drankje. “Iedereen is welkom om zich op dit eiland aan een potje watersport te wagen, een mooie wandeling te maken of om zich in Spanje te wanen onder de strandparasols. We hopen dat ’t Eilandje in de toekomst nog meer kan uitgroeien tot vakantie- en waterparadijs.”

Vijf uitjes in, op of aan het water rond ’t Eilandje in Maaseik

Beachclub Fabulous

Beachclub Fabulous op ’t Eilandje is een plek waarvan je dacht dat die niet bestond in Noord-Limburg. Je aperitieft hier tussen het groen, aan het water en met je voeten in het zand. Op de kaart staan een heleboel verfrissende cocktails, zomerse tapas en lekkere lunch- en dinergerechten. Het weekend wordt hier steevast ingezet met dj’s tijdens de Fabulous Fridays.

Komweg 11, 3680 Maaseik.

https://www.beachclubfabulous.be/

De Wouterbron

Op een half uur fietsen van ’t Eilandje ligt domein De Wouterbron. Je plonst hier niet alleen: de zwemvijver is een ideale biotoop voor enkele zeldzame soorten kikkertjes en salamanders. In de zomermaanden zijn de diertjes wel iets minder aanwezig, omdat ze het water verlaten om in aanpalende moerassen hun natuurlijk functie te vervullen. Voor 7,5 euro per volwassene en 5 euro per kind jonger dan 12 jaar, kan je hier verkoeling zoeken.

Dornestraat 4, 3680 Maaseik.

https://www.wouterbron.be/

Danshuis Volmolen

Langs de Bos- of Oeterbeek, bevinden zich twaalf watermolens, waaronder de Volmolen op de grens met Neeroeteren. Aan de gerestaureerde watermolen, die voor het eerst opdook in de archieven in het jaar 1553, vind je een flamencoschool, bio-ecowinkel en biocafé met wijn. Naast dansen en wijn drinken, kan je ook logeren in de B&B in het molenaarshuis.

Volmolenstraat 10, 3690 Maaseik.

https://www.devolmolen.be/

Kajakken, suppen, kanovaren of waterfietsen

Voor tien euro per persoon huur je een kajak, Canadese kano, SUP, waterfiets of tweezitskajak op ‘t Eilandje. De kajakclub organiseert ook leuke teambuilding activiteiten voor scholen, vriendengroepen, families en bedrijven. Let op: om het water op te mogen moet je minstens 7 jaar zijn, een zwemdiploma hebben en een zwemproef kunnen voltooien.

Reserveer je materiaal online via https://deoeter.be/

Wandelen langs- de Dorpermolen

De Dorpermolen is een graanmolen gelegen op de Bosbeek, in het centrum en nabij de kerk van Opoeteren. Neem er een kijkje tijdens een stevige wandeling van 12 kilometer over knuppelpaden in de natte Bosbeekvallei. Volg de rode route.

Startplaats: kruising Kerkplein & Dorpermolenstraat, 3680 Opoeteren.

