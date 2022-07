Dievenduo loopt tegen de lamp in Maaseik

Maaseik

De politie heeft maandag in de vooravond twee inbrekers op heterdaad betrapt in de Heilig Wammesstraat. Rond 17.15 uur zag een patrouille hoe twee verdachten wegreden aan een huis waar even daarvoor verdachte handelingen waren gemeld. De auto werd aan de kant gezet voor een controle. In het voertuig lagen een grasmaaier en nog een hoop spullen. Deze bleken gestolen uit de kelder van de bewuste woning. De twee mannen uit Maaseik werden gearresteerd. Ze verschijnen dinsdag in de loop van de avond bij de onderzoeksrechter. mm