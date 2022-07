Drugsdealer loopt tegen lamp bij controle: grote hoeveelheid drugs gevonden bij huiszoeking

Maaseik

Bij een verkeerscontrole in het centrum van Maaseik is maandagvoormiddag een drugsdealer tegen de lamp gelopen. De auto van de 27-jarige man werd in de Kaartridderstraat aan de kant gezet omdat die niet was verzekerd. De auto werd getakeld.

De bestuurder testte positief op drugs. Zijn rijbewijs werd ingetrokken. Omdat in de auto drugs lag, werd een huiszoeking uitgevoerd. Daar werd een grote hoeveelheid drugs gevonden. De man en zijn vrouw werden gearresteerd. Dinsdag in de loop van de avond worden ze bij de onderzoeksrechter voorgeleid. mm