Chinees bedrijf onder vuur omdat ijsje niet smelt, zelfs niet in een snikhete kamer of onder een vlam

Een ijsje dat niet smelt, het bestond al in de werelden van Harry Potter en Sjakie en de chocoladefabriek. Maar het bestaat nu ook in China, al doet het ijsje daar wel wenkbrauwen fronsen. De ijslolly van het Chinese Chicecream’s wordt in de markt gezet als een alternatief voor de Westerse ijsjes van Magnum en Häagen-Dazs, met lokaal geteelde ingrediënten. Maar Chinezen vermoeden nu dat de dure lekkernij - omgerekend kost het zo’n 10 euro per lolly - tjokvol additieven en chemicaliën zit nadat filmpjes op sociale media verschenen die tonen dat de ijsjes niet smelten. Ook niet als je er een aansteker onder houdt of het in een hete kamer legt. Het bedrijf verklaart dat het strikt de regels voor voedselveiligheid volgt en ook het Chinese agentschap voor voedselveiligheid zegt dat het bedrijf goedgekeurde additieven gebruikt.