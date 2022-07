UITSLAG TOUR DE FRANCE RIT 10. Magnus Cort Nielsen wint na spannende ontknoping, Pogacar weigert het geel af te staan

Met start in Morzine en aankomst in Mégève kregen de renners na de rustdag een zogenaamde overgangsetappe voor de wielen geschoven. Ideaal terrein voor een vluchtersgroep met grote kans op slagen. En aldus geschiedde: 25 renners kregen een vrijgeleide, smaakmaker Magnus Cort Nielsen spurtte na een spannende ontknoping naar een verdiende ritzege. Tadej Pogacar verloor nog voor de start ploegmaat George Bennett na een positieve coronatest maar behield wel nipt de gele trui.

Gele trui: Tadej Pogacar

Groene trui: Wout van Aert

Bollentrui: Simon Geschke

Witte trui: Tadej Pogacar

Hoe kwam de zege tot stand?

De vroege vlucht halen: dat was de eerste opdracht. Philippe Gilbert was de auteur van een eerste schuchtere poging maar de start in dalende lijn en met tegenwind nodigde niet meteen uit. Wel opvallend: Mathieu van der Poel stak voor de eerste keer in deze Tour de neus aan het venster. Maar ook hij kreeg geen ruimte. Gelukkig volgde al snel de eerste bescheiden beklimming van de dag: de Col de Chevenoz. Zou daar de vroege vlucht wegrijden? Neen! Tot zelfs Chris Froome probeerde weg te geraken maar kreeg de ruimte niet.

De Col de Jambaz dan maar? Een ervaren groep van vier leek dan toch op kousenvoeten weg te sluiten: Philippe Gilbert (40), Luis Leon Sanchez (38), Pierre Rolland (35) en ‘jonkie’ Dylan van Baarle (30). Maar ook achter zij kregen niet meteen een vrijgeleide. In een aantal schuifjes kwam uiteindelijk een kopgroep van 25 renners tot stand. Daarvoor was het wel meer dan zestig kilometer oorlog geweest. Het was zelfs gele trui Tadej Pogacar zelf die aan de kop van het peloton duidelijk kwam maken dat de strijdbijl begraven moest worden.

De belangrijkste namen vooraan: Lennard Kämna, het Ineos-duo Van Baarle - Ganna, Philippe Gilbert, Jumbo-pion Christoph Laporte, ritwinnaar Simon Clarke en de altijd aanwezige Magnus Cort Nielsen. De voorsprong liep al snel op tot boven de twee minuten zodat het snel duidelijk werd dat de winnaar vooraan zit.

Voor Alberto Bettiol ging het vooraan nog niet snel genoeg. En plots stond de Tour met nog 35 kilometer helemaal stil. Een groep milieuactivisten, met Bengaals vuur, zette zich dwars over het parcours. Alberto Bettiol en de rest van de kopgroep glipte voorbij de demonstranten maar de wedstrijdleiding besloot veiligheidshalve de wedstrijd te neutraliseren en de demonstranten te verwijderen. Opvallend: de activisten hadden zich vastgelijmd aan het asfalt en waren bijgevolg zeer moeilijk af te voeren. Zowel leider Bettiol, de rest van de kopgroep en het peloton werden tot stilstand gebracht. Na een oponthoud van een tiental minuten konden de renners er terug aan beginnen.

De slotklim naar de Altiport zou niet enkel beslissen over ritwinst maar ook over wie morgen in het geel zou fietsen. De voorsprong van de kopgroep liep immers tot boven de acht minuten, Lennard Kämna had als best geplaatste renner een achterstand van 8’43” op Tadej Pogacar. De strijd om de dagzege vergde al snel slachtoffers: Philippe Gilbert moest al snel de sterksten laten rijden, ook voor Christoph Laporte ging het te snel.

Kämna rook geel en besloot zelf te versnellen. Het zou een mooie troost zijn voor de Duitser die bovenop La Planche des Belles Filles in de laatste honderd meter nog voorbij werd gereden door het duo Pogacar - Vingegaard. De kopgroep vooraan spatte helemaal uiteen en werd al snel herleid tot een groep van acht, met Bettiol maar zonder Lennard Kämna die zich had laten verrassen door een versnelling van Van Baarle. Vooraan kregen we een nieuwe demarrage van opnieuw Alberto Bettiol, de Duitser Georg Zimmerman (Intermarché - Wanty Gobert) dichtte op zijn eentje de kloof. In de achtervolging kwam Kämna weer aansluiten waarna het duo Bettiol-Zimmerman al snel werd ingerekend.

Luis Leon Sanchez dan maar. De 38-jarige Spanjaard leek op weg naar de zege maar werd ingerekend door het duo Jorgensen - Schultz, ook Dylan van Baarle probeerde nog de oversteek te maken. Dat lukte, de Nederlander speelde ridder of mis maar werd teruggegrepen. Het viertal begon naar elkaar te kijken en plots waren daar de achtervolgers. De onvermijdelijke Magnus Cort Nielsen zat ideaal in het wiel van de Australiër Nick Schultz en klopte hem op de streep.

Wat deden de favorieten?

In het vooruitzicht van twee loodzware Alpen-etappes lag het voor de hand dat de favorieten in de strijd om het geel zich nog een dag koest zouden houden. Enkel de slotklim richting het Altiport van Mégève kon eventueel voor afscheiding zorgen: negentien kilometer klimmen aan een bescheiden percentage van iets meer dan vier procent. Voor getrainde profs is dat vals plat en dus deed niemand de moeite om de positie van Tadej Pogacar aan te vallen. Pogacar verloor wel ploegmaat George Bennett als gevolg van een positieve Covid-test en dat moet hem echt wel zorgen beginnen baren.

Wat deden de Belgen?

Philippe Gilbert was de eerste aanvaller van de dag, Tim Wellens reed ook doorlopend in de eerste rangen in de hoop dan toch de juiste vlucht te pakken te krijgen. Enfin, eigenlijk reed zowat iedere landgenoot wel een keer vooraan het peloton in de hoop dat de juiste vlucht met hem zou vertrekken. Enkel Oliver Naesen had een moeilijke dag. De Oost-Vlaming voelde zich ziekjes en moest het peloton meteen laten rijden.

Toen uiteindelijk de goede vlucht vertrokken was, meldde slechts één landgenoot present: Philippe Gilbert maar hij moest in de eerste kilometers van de slotklim al snel de rol lossen.

Verder nog iets dat u moet weten?

In de testronde op de vooravond van de rustdag testte niemand positief maar toch stonden er vanochtend twee renners niet meer aan de start vanwege een positieve coronatest: Luke Durbridgde (Team BikeExchange) en George Bennett (Team UAE Emirates). Dat laatste is vooral voor Tadej Pogacar een kleine ramp. Na Laengen voor het vlakke verliest hij nu een ervaren pion voor als er geklommen moet worden. Controleren wordt almaar moeilijker voor UAE dat nog maar zes renners in strijd heeft en bij wie Marc Hirschi een zeer povere indruk laat.

Oh ja, de ploegbus van de latere ritwinnaar Magnus Cort zorgde al voor de start voor opschudding. De chauffeur miskeek zich bij het rijden naar de start en kwam met zijn snuit vast te zitten. Er kwam dan ook zwaar materiaal aan te pas om de duidelijk geblutste bus te ontzetten.

Ook Ben O’Connor en Alexis Vuillermoz kwam niet maar aan de start van de tiende etappe wegens onvoldoende hersteld van blessures. Caleb Ewan bolde eenzaam als allerlaatste binnen, meer dan een half uur na de ritwinnaar.

Rituitslag:

1. Magnus Cort Nielsen (Den)

2. Nick Schultz (Aus)

3. Luis Leon Sanchez (Spa) op 7”

4. Matteo Jorgensen (VS) op 8”

5. Dylan van Baarle (Ned) op 10”

6. Georg Zimmerman (Dui) op 15”

7. Benjamin Thomas (Fra) op 18”

8. Andreas Leknessund (Noo) op 20”

9. Fred Wright (GBR) op 22”

10. Lennard Kämna (Dui)

Algemeen klassement:

1. Tadej Pogacar (Slo)

2. Lennard Kämna (Dui) op 11”

3. Jonas Vingegaard (Den) op 39”

4. Geraint Thomas (GBR) op 1’17”

5. Adam Yates (GBR) op 1’25”

6. David Gaudu (Fra) op 1’38”

7. Romain Bardet (Fra) op 1’39”

8. Tom Pidcock (GBR) op 1’46”

9. Enric Mas (Spa) op 1’50”

10. Luis Leon Sanchez (Spa) op 1’50”

