Minister Tinne Van der Straeten (Groen) wil energiesector eenmalige crisisbijdrage laten betalen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) stelt voor om een eenmalige crisisbijdrage te vragen van de energiesector ten belope van 25 procent van de overwinsten. De details worden nu samen met minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) verder uitgewerkt en belanden in het najaar op tafel van de regering in het kader van de begrotingsgesprekken.

Het voorstel van Van der Straeten is gebaseerd op het Italiaanse model, dat een belasting van 25 procent heft op de overwinsten gerealiseerd door de hoge energieprijzen. Concreet neemt Van der Straeten daarvoor het verschil in de brutowinstmarge voor de periode van 1 januari tot en met 31 december van dit jaar tegenover de winstmarge in dezelfde periode vorig jaar.

De belasting zou per kwartaal worden berekend en enkel worden geheven indien de stijging in een kwartaal nominaal minstens 100.000 euro en procentueel meer dan 10 procent bedraagt. Bovendien is ze technologieneutraal: zowel elektriciteits- als aardgasbedrijven en petroleumhandelaars vallen binnen het voorstel van Van der Straeten.