Harm Janssen zag The Rolling Stones liefst 91 keer optreden in 28 jaar tijd. “En ik ga ze dit jaar nog vier keer zien.” — © Harm Janssen

Maasmechelen/Brussel

91 optredens in 28 jaar. Weinig fans hebben The Rolling Stones zo vaak gezien als Harm Janssen (55) uit Maasmechelen, die er ook maandagavond bij was in Brussel. “De teller blijft voor mij wel eeuwig op 88 staan, mijn laatste optreden met overleden drummer Charlie Watts.”